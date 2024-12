Campania: aggiudicata a A2A gara gestione del termovalorizzatore di Acerra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - E' stata aggiudicata la gara per la gestione del Termovalorizzatore di Acerra per i prossimi 10 anni. Erano in gara A2A ed Acea. Ha vinto A2A con un punteggio tecnico pari a 62 e un ribasso del 18,50%; Acea e' arrivata seconda con un punteggio tecnico pari a 48 e un ribasso dell'1%. Con il ribasso offerto da A2A la Regione conseguira' un risparmio di 15 milioni di euro all'anno per i dieci anni di gestione. L'offerta risultata aggiudicataria prevede che in caso di fermo di uno o piu' linee dell'impianto per guasti o manutenzioni il gestore dovra' occuparsi di trovare autonome destinazioni per quantitativi non trattabili. Inoltre A2A ha offerto una capacita' di ulteriori 100.000 tonnellate all' anno come servizio aggiuntivo rispetto a oggi.

