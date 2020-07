Cambi: 63% operatori prevede status quo sull'euro/dollaro (Assiom Forex)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 6 lug - Il periodo di calma sui mercati valutari e' destinato a durare ancora a lungo. Ne e' convinto il 63% degli operatori Assiom Forex che hanno preso parte al sondaggio di giugno condotto in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Questa percentuale e' superiore di 4 punti rispetto a quella registrata a maggio quando inoltre un rialzo dell'euro era atteso dal 30% degli operatori contro il 23% rilevato in giugno. Ribassi sono messi in conto invece dal 14% degli operatori, dato stabile rispetto a maggio. Il mercato del Forex e' del resto fortemente condizionato dalle misure straordinarie di politica monetaria messe in campo dalle banche centrali sia negli Stati Uniti che in Europa oltre che dall'incertezza su quale sara' il cammino di ripresa dell'economia nella speranza che non si renda necessaria la reintroduzione di misure drastiche e generalizzate di contenimento.

