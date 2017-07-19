Calzature: Confindustria, -2,8% fatturato 2025 a 12,84 miliardi

Ceolini, ma nell'ultimo trimestre crescita dell'1,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - 'L'industria calzaturiera italiana archivia un 2025 che puo' essere definito come un anno interlocutorio'. Cosi' e' scritto nella nota congiunturale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, nella quale e' riportato che secondo il preconsuntivo il fatturato complessivo dell'anno scorso si e' attestato a 12,84 miliardi di euro, segnando una contrazione del -2,8% rispetto all'anno precedente. 'In un panorama macroeconomico dominato da incertezze geopolitiche, inflazione residua e un rallentamento globale dei consumi di moda, il settore ha saputo gestire le perdite, mostrando nel finale d'anno i primi (timidi) segnali di una possibile inversione di tendenza', ha spiegato la presidente di Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini, sottolineando il dato relativo al fatturato dell'ultimo trimestre, salito dell'1,1%. 'Si tratta di un segnale incoraggiante, che interrompe la sequenza in calo durata nove trimestri consecutivi. Ci dice che stiamo iniziando a risalire la china, anche se la strada sara' complessa. Tuttavia, non possiamo ignorare il prezzo che il nostro tessuto produttivo sta pagando: dopo le chiusure del 2024, la perdita nel 2025 di altri 173 calzaturifici e di 2.500 posti di lavoro in dodici mesi e' un dato rilevante.

Ogni competenza che va perduta indebolisce quel vantaggio competitivo che ci rende unici al mondo', ha detto ancora la presidente.

