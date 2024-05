Caleffi: ricavi I trim a 11,2 mln (-23%), pesano conflitti Ucraina e M.O.

Attesa marcata inversione nel secondo semestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Caleffi ha registrato nel primo trimestre ricavi netti consolidati pari a 11,2 milioni di euro, in calo del 23% rispetto al primo trimestre del 2023. Secondo il management, la grave situazione geo-politica in essere, con i conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza, gli incrementi nei costi delle materie prime e dei trasporti, l'inflazione e l'elevato livello dei tassi di interesse, la situazione climatica del periodo, hanno inciso fortemente sui risultati delle vendite dei prodotti primavera/estate 2024. Questo trend proseguira' verosimilmente per tutto il primo semestre 2024, mentre una marcata inversione di tendenza e' prevista solo nel secondo semestre grazie alle collezioni autunno Inverno e alle operazioni loyalty gia' definite per il periodo, che dovrebbero consentire di traguardare risultati di vendita sostanzialmente in linea con l'esercizio 2023.

