Calcio: Guangzhou FC travolto da debiti, club cinese escluso dai campionati

E' il piu' titolato del Paese.Lippi e Cannavaro tra gli ex ct (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Il club piu' titolato del calcio cinese viene escluso dai campionati professionistici a causa dei debiti. Il Guangzhou FC, in passato di proprieta' del colosso dell'immobiliare Evergrande Real Estate che punto' su allenatori come gli ex campioni del mondo Marcello Lippi, Fabio Cannavaro e Luiz Felipe Scolari, ha annunciato in una nota di non essere stato in grado di raccogliere fondi sufficienti a ripianare il pesante onere rappresentanto dal debito storico e pertanto di essere stato escluso dalla Federazione calcistica cinese dalla lista delle 49 squadre ammesse ai campionati professionistici. Dal 2022 il club ha militato in seconda divisione dove e' finito a causa della crisi finanziaria di Evergrande affondato da 300 miliardi di dollari di debiti. Tra il 2010 e il 2019, grazie al supporto di Evergrande, il club ha vinto 8 titoli nazionali e due Champions League asiatiche prima che la Federazione introducesse norme piu' stringenti su stipendi ai calciatori e trasferimenti.

