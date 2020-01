Calcio: Antitrust, istruttoria su 9 club per clausole biglietti e abbonamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - L'Antitrust ha avviato nove procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle societa' di calcio di serie A Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite. Lo rende noto un comunicato. Nel mirino dell'Autorita' ci sono in particolare quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso, ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla societa', sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilita' di quest'ultima e a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla societa'.

