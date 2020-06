Caffitaly: cda nomina Casareto nuovo ad

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 giu - Il cda di Caffitaly - azienda attiva nella produzione e commercializzazione del mercato del caffe' porzionato, oggi tra i primi 5 produttori di caffe' monodose al mondo - ha nominato Giuseppe Casareto nuovo amministratore delegato della societa'. La nomina ha l'obiettivo di creare nuove opportunita' di crescita per l'azienda. In particolare, Alpha Group e CNP, fondi azionisti della societa', hanno individuato in Casareto - manager italiano con trent'anni di carriera internazionale, di cui 21 alla Procter and Gamble in Italia, Sud Africa, Regno Unito, Belgio e Svizzera e 7 anni come CEO delle divisioni Home e Personal Care di Bolton Group - la persona adatta a guidare l'azienda verso il raggiungimento di traguardi ambiziosi su scala globale, creando valore per i clienti, i dipendenti e tutti gli stakeholder rilevanti. L'azienda vanta gia' una distribuzione del suo sistema combinato di macchine e capsule brevettate a livello internazionale e una presenza in oltre 70 Paesi nel mondo.

