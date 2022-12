BTp: Iacovoni, emissioni green intercettano investitori, attirano un 20% in piu'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Emettere BTp green nasce "da una armoniosa integrazione tra una decisione politica e una tecnica" e va ad intercettare un trend di mercato e "una quota di investitori aggiuntivi" dal momento che "circa il 20% in piu' di investitori viene catturato attraverso questo tipo di emissioni". Davide Iacovoni capo della Direzione Debito Pubblico presso il Dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia interviene alla presentazione del libro 'La gestione dei rischi finanziari e climatici. L'esperienza in una banca centrale'. La decisioni dell'Italia di emettere BTp green, spiega, "e' avvenuta tramite un'armoniosa integrazione tra un livello politico a livello tecnico", nata "all'interno di una Legge di bilancio per il 2020 che aveva tutto un pacchetto di interventi in materia di sostenibilita' ambientale, il cosiddetto Green New Deal italiano che si affiancava al Green New Deal europeo, e prevedeva che il Tesoro avrebbe potuto emettere titoli green il cui netto ricavo venisse convogliato verso spese con alto livello di sostenibilita' ambientale". Una decisione politica, precisa che "si affianca a un trend di mercato che era gia' iniziato in altri Paesi perche' c'e' un mercato in espansione e diciamo stare fuori stare fuori da questo mercato per un'emittente di grandi dimensioni come l'Italia non aveva senso". Inoltre, "era importante anche dal punto di vista tecnico della gestione del debito perche' era questo un modo per poter intercettare una quota di investitori aggiuntivi e, quindi, diversificare la base di investitori.

Ed ha anche una funzione molto forte dal punto di vista reputazionale". Per quanto riguarda la domanda, precisa Iacovoni, "l'interesse per questi titoli e' enorme" e "circa il 20% in piu' di investitori viene catturato attraverso questo tipo di emissioni, vale a dire un 20% di investitori che normalmente non parteciperebbero agli acquisti". E conclude: "Al di la' del cote' politico c'e', quindi, questo aspetto fondamentale della diversificazione degli investitori che e' cruciale e continuera' ad esserlo nei prossimi anni visto che le esigenze di funding di finanziamento saranno elevate e abbiamo un forte bisogno di cercare nuovi investitori".

