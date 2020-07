Brunello Cucinelli: -29,5% ricavi I trim a 205,5mln, stima -10% per intero 2020

Prevede rimbalzo del 15% per fatturato nel 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Brunello Cucinelli ha registrato un calo delle vendite nel primo semestre pari al 29,5% a cambi correnti che ha portato i ricavi netti a scendere a 205,5 milioni di euro e stima che, grazie alla performance positiva attesa sia per il terzo sia per il quarto trimestre, l'intero 2020 possa chiudersi con un calo del fatturato "intono al 10%". E' quanto riportato in una nota della societa' umbra, il cui cda ha esaminato i risultati preliminari per il periodo al 30 giugno "fortemente impattato" dalla chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo a causa della pandemia. 'Su questo primo semestre dell'anno ha fortemente influito la pandemia che si e' abbattuta sul nostro pianeta - ha commentato il presidente esecutivo Brunello Cucinelli - Ma gia' ad oggi riusciamo ad immaginare positivamente un terzo e quarto trimestre che ci dovrebbero portare ad un leggero calo del fatturato nel 2020 intorno al 10%. Immaginiamo altresi' un 2021 in netta ripresa con un riequilibrio di fatturato che noi stimiamo intorno al 15%.'

