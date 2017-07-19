Bri: mette in guarda da tensioni dell'oro e titoli legati all' AI

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - La Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri) ha messo in guardia dalle tensioni sul mercato dell'oro e dalle valutazioni in Borsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale nel suo rapporto trimestrale pubblicato oggi.

Nonostante le preoccupazioni sui dazi doganali, i dubbi su una bolla nell'AI e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale, la propensione al rischio ha continuato a dominare i mercati finanziari da settembre, anche se la loro crescita e' stata intervallata da episodi di forte volatilita', osserva il rapporto della Bri che teme un possibile cambiamento nell'umore dei mercati.

Considerata la banca centrale delle banche centrali, la Bri sottolinea che le valutazioni di borsa delle azioni legate all'AI sono 'storicamente elevate' e che il loro peso nei principali indici azionari e' in costante aumento.

I 'Magnifici Sette', soprannome dato ai sette maggiori titoli tecnologici statunitensi, rappresentano ora circa il 35% dell'indice S&P 500 - l'indice di riferimento del mercato americano - contro il 20% del novembre 2022, quando la societa' americana OpenAI ha lanciato il suo agente conversazionale ChatGpt, quantifica la Bri.

Tuttavia, questo peso 'amplifica i rischi di contagio' se gli investitori dovessero rivedere al ribasso le loro aspettative sui profitti attesi per questi giganti tecnologici, avverte la Bri.

Red-Sim

(RADIOCOR) 08-12-25 14:08:50 (0306) 5 NNNN