BPPB: nel 2019 utile a 7,2 milioni, proposto dividendo da 5 centesimi(+65%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - Il cda della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2019 che chiude con l'utile lordo, piu' che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, pari a 10,3 milioni di euro. L' utile netto si attesta a 7,2 milioni di euro. In termini di dinamiche strutturali si registra una significativa crescita degli aggregati di bilancio. Rilevante e' il risultato delle nuove erogazioni alla clientela per 400 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2018 degli impieghi verso la clientela in bonis per oltre 90 milioni. La raccolta diretta registra un'importante crescita di 180 milioni di euro e un aumento del risparmio gestito del 9,4 per cento. Gli obiettivi fissati nel Npl Strategic Plan, precisa ancora la nota, sono stati raggiunti con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. Le rettifiche di valore su crediti, pari a 27,8 milioni di euro, hanno consentito una importante riduzione dello stock dei crediti deteriorati netti ed un incremento delle coperture. Viene inoltre proposto all'assemblea un dividendo da cinque centesimi per azione (in crescita di oltre il 65% rispetto al 2018). "Sono particolarmente soddisfatto per i risultati conseguiti nel corso del 2019, perche' rendono tangibile la crescita strutturale della banca. Il dividendo di 5 centesimi per azione - dichiara il presidente Leonardo Patroni Griffi - con un incremento di oltre il 65% rispetto al 2018, proposto alla prossima assemblea dei soci, ne rappresenta il segnale piu' concreto. Significativo e' stato il sostegno a famiglie ed imprese; sul piano sociale, importante e' stato il contributo offerto dalla Banca alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale che dimostra l'attaccamento e la vicinanza ai territori di maggiore insediamento. Ringrazio, anche a nome del consiglio di amministrazione, la direzione generale e dipendenti tutti per il lavoro svolto e gli importanti risultati raggiunti'.

Com-Sim

(RADIOCOR) 11-02-20 19:58:10 (0604) 5 NNNN