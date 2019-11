Bper: Vandelli, raggiungeremo con un anno di anticipo Npe ratio sotto 9%

In ultima parte anno impegnati in integrazione Unipol Banca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - Nel processo di de-risking di Bper 'si inserisce la nuova operazione di cartolarizzazione di sofferenze che si prevede di finalizzare indicativamente entro il primo semestre del prossimo anno cosi' da raggiungere, con oltre un anno di anticipo, il target di un NPE ratio lordo sotto la soglia del 9% previsto dal Piano industriale per il 2021'. E' quanto indica Alessandro Vandelli, amministratore delegato di Bper Banca in una nota. 'La nuova cartolarizzazione, che segue le positive esperienze di 4Mori Sardegna e AQUI, rappresenta un decisivo passo in avanti nel processo di de-risking del Gruppo Bper', continua il manager. Commentando i risultati dei primi nove mesi del 2019, Vandelli aggiunge che 'e' motivo di soddisfazione essere riusciti a combinare una strategia di crescita, attraverso l'allargamento del perimetro di Gruppo, con un netto miglioramento dell'asset quality e il mantenimento di una solida posizione patrimoniale con un CET1 ratio a regime pari al 12,36% a settembre rispetto a 12,33% di giugno e l'11,95% di fine 2018', concludendo che 'l'ultima parte dell'anno ci vedra' impegnati nell'integrazione di Unipol Banca nella Capogruppo prevista per la fine del mese di novembre e nella realizzazione di ulteriori attivita' di semplificazione ed efficientamento previste dal Piano industriale'.

