Bper: Vandelli, buon semestre nonostante rettifiche Covid per 90,5mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - 'Nonostante il rallentamento dell'economia causato dall'emergenza sanitaria, il gruppo Bper ha evidenziato un buon livello di redditivita', anche grazie alla confermata capacita' di generare ricavi e contenere i costi della gestione, migliorando al contempo, in modo rilevante, la qualita' del credito e la gia' solida posizione patrimoniale'. Lo ha dichiarato l'a.d. Alessandro Vandelli commentando i conti del primo semestre. Vandelli ha ricordato che nel semestre e' stata registrata 'la contabilizzazione di rettifiche addizionali su crediti per euro 90,5 milioni a seguito del peggioramento delle previsioni macroeconomiche' dovuto all'impatto della pandemia Covid-19. 'In un contesto di elevata incertezza come quello attuale - ha aggiunto - si riconferma inoltre pienamente il valore strategico ed industriale del progetto di acquisizione di un ramo d'azienda dal gruppo Intesa Sanpaolo per rafforzare la rete distributiva in aree importanti del Paese dove oggi il gruppo ha una presenza limitata come la Lombardia, incrementare significativamente la base clienti, migliorare l'efficienza operativa e sfruttare il pieno potenziale delle nostre fabbriche prodotto'. 'Perche' questo progetto si trasformi in una storia di successo - ha concluso - confidiamo sul contributo di tutti, in particolare delle colleghe e dei colleghi che entreranno a fare parte del nostro gruppo, verso i quali ribadiamo il massimo impegno per un positivo inserimento e una piena e completa valorizzazione'.

