Bper: utile netto 9 mesi 522 mln, a parita' perimetro cala a 143,6 mln (-60%)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - Il risultato della gestione operativa e' pari a 572 milioni di euro, come risultato della differenza tra la redditivita' operativa pari a 1,643 miliardi di euro e costi della gestione per 1,072 miliardi. Anche dopo il perfezionamento delle operazioni su Unipol Banca, Banco di Sardegna e Arca Holding, il Cet 1 ratio fully phased e' pari al 12,36%, in crescita di 3 punti base dal giugno 2019 e di 41 bps da dicembre 2018. Il Cet1 ratio phased in e' al 14,24%, sopra il requisito Srep fissato dalla Bce al 9% per il 2019. L'Npe ratio lordo e' sceso all'11,6% dal 13,7% di giugno e il default rate annualizzato e' pari all'1,6%. Il costo del credito annualizzato risulta pari a 78 bpsin aumento rispetto a giugno per effetto dei maggiori accantonamenti anche in previsione dell'accelerazione del processo di de-risking. Il Gruppo Bper, infatti, ha avviato le attivita' per unanuova operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze da completare entro il primo semestre 2020, con l'obiettivo di raggiungere con oltre un anno di anticipo il target di Npe ratio lordo sotto il 9% previsto dal Piano industriale per il 2021. Tornando ai risultati del periodo, la raccolta complessiva, compreso il comparto Bancassurance, risulta pari a 172,1 miliardi di euro in fortissima crescita principalmente per effetto dell'allargamento del perimetro del Gruppo: la raccolta diretta e' pari a 58,2 miliardi e l'indiretta raggiunge i 107,4 miliardi, di cui 38 miliardi di raccolta gestita e 69,4 miliardi di amministrata; la raccolta assicurativa riferibile al ramo vita e' pari a 6,5 miliardi. Positivo lo sviluppo dell'attivita' commerciale di finanziamento alla clientela con la nuova produzione di mutui in crescita del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2018 a parita' di perimetro e di oltre il 40% relativamente alla componente del comparto residenziale. Il margine di interesse si attesta a 862,1 milioni; il dato, a parita' di perimetro, si attesta a 814,5 milioni rispetto a 850,1 milioni registrando un calo del 4,2% principalmente dovuto agli effetti contabili Ifrs 9 e Ifrs 16. Le commissioni nette risultano pari a 656,1 milioni di euro; il dato a parita' di perimetro, e' pari a 585,2 milioni in crescita dell'1,4% con una performance particolarmente positiva nel comparto Bancassurance (+19,0%) e raccolta gestita (+2,9%) in presenza di una riduzione delle componenti riferibili a finanziamenti e garanzie (-3,1%).

