Bper: spinge su green e stanzia 1 mld per investimenti "Transizione 5.0"

'Trasformazione digitale e processi per ridurre consumi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 lug - Il gruppo Bper lancia, con un plafond dedicato di un miliardo di euro, il servizio per le imprese 'Transizione 5.0', riservato a cogliere le opportunita' del piano Industria 5.0 promosso dal Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) per supportare la transizione delle imprese italiane verso sistemi innovativi, digitali e sostenibili. Il servizio, offerto da Bper Banca, Bper Leasing e Banco di Sardegna, si compone di un supporto finanziario tramite prodotti di finanziamento e leasing strumentale e di una consulenza specialistica offerta grazie agli accordi con societa' leader di mercato. Il gruppo Bper, si legge in una nota, 'intende cosi' dare ulteriore impulso agli investimenti delle aziende che vogliono cogliere le sfide rappresentate dalle transizioni globali in corso: trasformazione digitale e dei processi produttivi per ridurre i consumi energetici a beneficio dell'ambiente'.

