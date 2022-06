Bper: Montani, jv con Unipol in scadenza 'sono andate benissimo'

'Contenti di nostri azionisti, ci sostengono' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 giu - 'Noi siamo contenti dei soci che abbiamo perche' ci hanno assistito e assistono nella crescita'. Lo ha dichiarato l'a.d. di Bper, Piero Montani, nel corso di una conferenza stampa. 'Abbiamo buoni rapporti, che si limitano a essere assistiti in caso di operazioni importanti e questo vale sia per il primo azionista (Unipol, ndr) che per il secondo', cioe' la Fondazione di Sardegna. A Unipol, ha ricordato poi Montani, 'ci lega un accordo distributivo che e' in scadenza quest'anno. E' andato benissimo, credo per entrambe le parti.

Quando scadra' vedremo cosa fare, e' in fase di definizione'.

