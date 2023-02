Bper: conclusa cessione a Banco Desio di 2 rami azienda per totale 48 sportelli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Gli sportelli, come sottolinea Banco Desio, si trovano in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Sardegna. "Dopo un'intensa attivita' preparatoria condotta in collaborazione tra le parti, si completa una fase importante della strategia di crescita del gruppo Banco Desio in linea con gli obiettivi del piano industriale", ha detto l'amministratore delegato di Banco Desio e della Brianza, Alessandro Decio, sottolineando che l'operazione consente all'istituto "di consolidare ulteriormente la nostra vocazione di banca di prossimita' ampliando i territori in cui siamo presenti". Decio si e' detto convinto che "il nostro modello di business possa essere percepito dai nostri nuovi clienti e colleghi come vincente". Nell'ambito dell'operazione, Banco Desio e' assistita da Vitale&Co in qualita' di advisor finanziario e da Advant Nctm in qualita' di advisor legale.

