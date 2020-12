Bper: cede portafoglio sofferenze da 270,8 mln con cartolarizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Bper e la sua controllata Banco di Sardegna hanno ceduto al veicolo di cartolarizzazione 'Summer Spv' un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile pari a 270,8 milioni di euro alla data di riferimento del 31 luglio 2020 - a fronte di un valore lordo esigibile, sempre a tale data, di 322 milioni, composto da crediti secured per il 49% e da crediti unsecured per il 51%. Il prezzo di cessione del portafoglio e' avvenuto 'a valori leggermente inferiori a quelli iscritti nelle contabilita' delle banche cedenti, con un impatto marginale a conto economico'. A fronte dell'acquisto, la societa' veicolo ha proceduto all'emissione di tre differenti classi di titoli per un ammontare complessivo pari a 96,4 milioni: una tranche senior pari a 85,4 milioni corrispondente al 31,5% del valore lordo contabile, alla quale sono stati attribuiti i rating investment grade Baa2 da Moody's e BBB da Scope Ratings; una tranche mezzanine pari a 10 milioni e una tranche junior pari a 1 milione. I titoli senior hanno cedola pari a Euribor 6M + 50 punti base e sono stati sottoscritti e trattenuti dalle banche cedenti. Per gli stessi, nei prossimi giorni, verra' attivato il processo per la richiesta della garanzia statale Gacs. Il 95% delle tranches mezzanine e junior, infine, e' stato collocato presso un investitore istituzionale, mentre il restante 5% viene mantenuto in portafoglio da BBper, con contestuale conseguimento della derecognition del portafoglio oggetto di cessione'.

