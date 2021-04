Bper: assemblea soci nomina cda al 2023, nel board futuro a.d. Montani -2

Assogestioni indica 3 consiglieri, Unipol 7, Sardegna 5 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - Nel dettaglio, la lista che fa riferimento ad Assogestioni, che era composta da soli tre candidati, ha quindi eletto Silvia Elisabetta Candini, Alessandro Robin Foti e Marisa Pappalardo. Per la Fondazione Sardegna sono entrati Riccardo Barbieri, Alessandra Ruzzu, Gianfranco Farre, Monica Pilloni e Cristiano Cincotti. Per Unipol, socio di maggioranza relativa della banca, oltre a Montani ci sono Flavia Mazzarella, Gianni Franco Papa, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Gian Luca Santi e Roberto Giay. Diverso il caso del collegio sindacale, dove la lista dei fondi ha ottenuto il 43,72% dei voti, con la Fondazione di Sardegna al 19,76% e Unipol al 35,29%. I sindaci eletti sono quindi Paolo De Mitri (Assogestioni) e Nicola Bruni (Unipol), che assume la carica di presidente del collegio sindacale. I sindaci supplenti, invece, sono Patrizia Tettamanzi (Assogestioni) e Andrea Scianca (Unipol). Tettamanzi, spiega una nota, assume il ruolo di sindaco effettivo fino alla prossima assemblea "in ragione dell'esigenza di completamento dell'organo di controllo". In questo caso, quindi, Assogestioni ha indicato 2 sindaci su 3.

