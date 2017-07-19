Bosch: pronta a tagliare un numero "a cinque cifre" di lavoratori (Handelsblatt)

Gruppo ha 418mila addetti, in 2024 gia' ridotti di 11.400 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 set - Il gruppo sta valutando un nuovo pesante taglio di posti di lavoro che potrebbe riguardare un numero di addetti "a cinque cifre", quindi almeno 10000 addetti. E' quanto scrive Handelsblatt nella sua edizione online secondo cui il gruppo tedesco di soluzioni tecnologiche per l'automotive, che lo scorso anno ha totalizzato ricavi per 90,3 miliardi di euro, prevede di ampliare il proprio programma di riduzione dei costi.

Allo scorso 31 dicembre, il gruppo Bosch contava 417.900 addetti in tutto il mondo e aveva gia' ridotto del 3% (-11500 persone) la forza lavoro rispetto all'anno precedente. In particolare in Germania il numero dei lavoratori e' calato di 4400 unita' a 129.800.

Il gruppo intende riportare la marginalita' sui ricavi al 7% entro il 2026 a fronte del 3,5% registrato nel 2024.

fon

(RADIOCOR) 25-09-25 12:12:43 (0296) 5 NNNN