Borsa spa: Jerusalmi, in attesa Antitrust sciogliamo legami con Lse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - Borsa spa e' in attesa del pronunciamento dell'Antitrust "previsto a gennaio" per il passaggio sotto il gruppo Euronext dopo l'operazione annunciata ad ottobre con la quale Lse ha venduto per 4,32 miliardi il gestore del mercato italiano alla cordata Euronext con Cdp e Intesa Sanpaolo. "Siamo in una fase preliminare nella quale siamo tutti impegnati nel definire i criteri di separazione dal Lse group" afferma l'amministratore delegato Raffaele Jerusalmi intervistato nel corso del Rome Investment Forum di Febaf. "C'e' tempo davanti per capire le prospettive di questo ambizioso progetto al quale speriamo di poter partecipare da protagonisti" aggiunge il top manager di Borsa spa. Jerusalmi aggiunge che in Europa serve un mercato dei capitali "efficiente e che funzioni in generale ma anche e soprattutto per le tematiche della sostenibilita'" argomento dell'incontro promosso da Febaf.

"Il mercato dei capitali ha svolto un ruolo importante per promuovere i criteri di sostenibilita' e nell'avvicinare il mondo finanziario a tematiche tenute troppo a lungo in disparte".

Ggz

