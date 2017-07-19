Borsa: operatori non vedono fuga verso beni rifugio con timori su debito Usa (Assiom Forex)

Rotazione limitata se situazione debito Usa non peggiora (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - La forte pressione sul mercato dei bond e i timori per l'aumento del debito Usa non causeranno, almeno per ora, una fuga generalizzata dagli asset piu' rischiosi. E' quanto sostiene la maggioranza degli operatori Assiom Forex, interpellati nel sondaggio di agosto realizzato dall'associazione in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor.

'La rapida risalita dei rendimenti dei Treasury statunitensi e i contestuali timori sulla sostenibilita' dei conti pubblici americani hanno riportato al centro dell'attenzione del mercato il tema di una possibile rotazione verso asset considerati piu' sicuri', afferma il presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio. Secondo il sondaggio, il 70% degli operatori ritiene che un eventuale spostamento verso beni rifugio, come l'oro, possa avvenire solo in misura limitata.

'Gli operatori non ravvisano infatti le condizioni per una fuga generalizzata dagli asset piu' rischiosi, in assenza di un ulteriore deterioramento della situazione fiscale degli Stati Uniti', spiega Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex. Le restanti opinioni si dividono agli estremi: il 15% degli intervistati ritiene che un ulteriore peggioramento dei conti pubblici possa favorire una rapida rotazione verso beni rifugio, mentre un altro 15% considera prematuri i timori relativi alla politica fiscale e non si attende significativi spostamenti verso asset difensivi.

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(RADIOCOR) 11-09-26 13:22:55 (0371) 5 NNNN