Borsa: marchigiana Green Investment selezionata da Euronext per IPOready -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - IPOready e' un programma di formazione, che consente ai partecipanti di conoscere meglio la roadmap verso l'Ipo, uno dei metodi per quotarsi in borsa. Enrico Cappanera, General Manager e Vice President della Green Investment Srl, davanti ad investitori ed imprenditori, raccontera' il gruppo 'Made in Marche' a Palazzo Mezzanotte martedi' 31 gennaio 2024, alla presenza anche di Brunello Cucinelli, fondatore dell'omonima casa di moda e dell'amministratore delegato di Euronext Italia. Dal giorno seguente partira' il programma educativo rivolto alle aziende tecnologiche europee. Sei mesi di consulenze, workshop e sessioni con esperti del mondo della finanza e specialisti di investor relations.

'All'interno del programma 2024 di Euronext siamo gli unici - continua Cappanera - ad occuparci della produzione 'from start to finish' di veicoli elettrici ed ibridi insieme alla produzione di sistemi ad energie rinnovabili. La nostra e' una realta' in forte espansione: nell'anno appena concluso il fatturato del Gruppo Green Investment e' stato di 6,7 milioni, segno della decisiva crescita non solo nel territorio italiano, ma anche all'estero'.

Green Investments Srl e un gruppo italiano con attivita' di produzione, licensing e distribuzione di veicoli per mobilita sostenibile e impianti per produzione di energie rinnovabili.

La holding si compone di due societa' e quattro controllate: capofila sono la Green Vehicles Srl, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e ibridi, e la Smart Energy Blockchain Srl, specializzata nella progettazione, fornitura e installazione di impianti ad energie rinnovabili, sia per il settore residenziale che industriale. Un sistema sinergico tra energia rinnovabile e mobilita' sostenibile, ora pronto a farsi notare dai principali attori del mercato finanziario.

