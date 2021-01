Borsa Italiana: maggioranza Camera, Governo si attivi per sede Euronext a Milano

Impegno nella mozione al voto in Aula la prossima settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 gen - Il Governo e' impegnato a 'valutare di adottare iniziative per un eventuale successivo trasferimento della sede di Euronext a Milano'. Lo si legge, tra l'altro, nella mozione della maggioranza sul ruolo del ministero dell'Economia nella vendita di Borsa Italiana che la settimana prossima verra' posta al voto nell'Aula della Camera, insieme ai documenti presentati dalle opposizioni sullo stesso tema. Nel testo che vede come primo firmatario Davide Zanichelli (M5S) si segnala che ''Italia rappresentera' il singolo mercato piu' rilevante della nuova Euronext'.

Gli impegni individuati per l'Esecutivo fanno riferimento, in particolare, alla 'partecipazione azionaria in Cassa depositi e prestiti, a sua volta azionista del gruppo Euronext'.

