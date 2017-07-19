Borsa Italiana: Irtop, 22 Ipo in Egm in 2025, capitali raccolti a 126,2 mld

Osservatorio Ecm sulle Ipo 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 gen - Nel 2025 Euronext Growth Milan ha registrato 22 Ipo, la raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, e' pari a 126,2 milioni di euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio Ecm sulle Ipo 2025 di Irtop Consulting, Ipo Partner di Borsa Italiana. Al netto dei due veicoli di investimento rappresentati da Friends e Praexidia Industrie Strategiche, l'identikit della Pmi quotata nel 2025 presenta in Ipo una capitalizzazione media pari a 25,2 milioni, una raccolta in media pari a 5,9 milioni (per il 94% in aumento di capitale) e un flottante medio pari al 23,9%. Secondo le analisi dell'osservatorio, al 31 dicembre 2025 il mercato Egm conta 213 societa' quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 10,2 miliardi (+24%). Dal 2009 a oggi Egm ha accolto 347 societa' e la raccolta in Ipo e' stata pari a 6,2 miliardi. Sulla base dei bilanci 2024, le 213 societa' quotate al 31 dicembre 2025 generano un giro d'affari pari a 10,6 miliardi (+8%), hanno registrato in media una crescita dei ricavi pari a +14% e contano complessivamente 33.775 dipendenti (+10%). Analizzando la composizione regionale delle Ipo 2025 emerge che le nuove quotate provengono da nove Regioni: prima la Lombardia con il 50% delle quotazioni, seguono Marche, Campania e Puglia (9%). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Lombardia (52%), Campania (17%) e Lazio (8%). L'analisi della composizione settoriale evidenzia invece la prevalenza di tre settori: Industria con sei Ipo (27%), Servizi e Tecnologia (cinque Ipo, 23%). La raccolta si concentra prevalentemente nei settori Servizi (28%) e Tecnologia (25%).

com-Mar

(RADIOCOR) 07-01-26 15:26:26 (0412) 5 NNNN