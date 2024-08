Borsa Italiana: Fisac Cgil, verificheremo impegni presi dal gruppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - 'Ci e' stato restituito l'impegno preteso da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti del gruppo verso le organizzazioni sindacali ad aprire presto il confronto per il contratto integrativo aziendale. Non solo, il gruppo ha assunto col ministro l'impegno a garantire la tenuta occupazionale, anzi ad ampliare il perimetro, insieme all'apertura di un confronto sugli incrementi salariali, l'organizzazione del lavoro e i carichi di lavoro. Di pari importanza, inoltre, l'impegno a non delocalizzare attivita' e a riequilibrare la governance in Euronext, tra il nostro paese e quello francese'. Lo indicano il segretario nazionale della Fisac Cgil, Riccardo Sanna, e il segretario generale della Fisac Lombardia, Gabriele Poeta, dopo l'incontro al Mimit coi sindacati di categoria sulla vicenda che investe il gruppo Borsa Italiana. Tutti impegni che il ministro Urso 'ci ha riportato e che dovremmo monitorare e verificare negli avanzamenti concreti. Tutto questo, difatti, e' condizionato al piano industriale che sara' presentato in autunno: li' peseremo la concretezza degli impegni. Al momento infatti non abbiamo alcun elemento di garanzia, nonostante la partecipazione pubblica nel capitale di Euronext', affermano ancora Sanna e Poeta. 'In ogni caso abbiamo apprezzato l'impegno del Governo a discutere del gruppo, in ragione di quanto sia strategico per l'economia e la finanza italiana ed europea, anche come presidio tecnologico. Ma rimane chiaro che senza elementi concreti saremo pronti a rilanciare la mobilitazione e lo sciopero. Per questo rivendichiamo da parte del Governo un ruolo presente di monitoraggio e verifica degli impegni. Abbiamo infine colto l'occasione per sollecitare un coinvolgimento nella riforma del Testo unico sulla Finanza che investira' Borsa Italiana', concludono i due dirigenti sindacali della Fisac Cgil.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 06-08-24 19:30:27 (0683) 5 NNNN