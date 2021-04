Borsa Italiana: domani voto Camera su mozioni di maggioranza e Fdi-Fi su ruolo Mef

In documento Meloni-Giacomoni si ribadisce uso Golden power (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Arriveranno al voto domani mattina nell'Aula della Camera le mozioni sul ruolo del ministero dell'Economia nel processo di vendita di Borsa Italiana. Nel documento della maggioranza, che ha assorbito gli impegni sollecitati dalle mozioni presentate nei mesi scorsi anche da Lega e Fi, figura come primo impegno per l'Esecutivo quello "ad adottare ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze e della partecipazione azionaria in Cassa depositi e prestiti, a sua volta azionista del gruppo Euronext, a tutelare, in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza, lo strategico assetto economico-finanziario di Borsa Italiana s.p.a. e l'autonomia della medesima".

Viene inoltre auspicato che si assegni "all'Italia, nel nuovo assetto societario, un ruolo di primo piano, pari al suo peso in termine di contributo al risultato economico, anche attraverso accordi parasociali, sia a livello operativo che di governance, rafforzando la presenza italiana in Euronext, in particolar modo attribuendo ai manager di Borsa Italiana ruoli chiave nella prima linea di management del gruppo Euronext". L'Esecutivo e' inoltre chiamato a "vigilare affinche' le piattaforme di Monte Titoli e Cassa di compensazione e garanzia mantengano la loro identita' nazionale e il loro ruolo, anche a garanzia dei processi di collocamento del debito pubblico nazionale e di stabilita' del mercato interbancario nazionale, con l'obiettivo di concentrare in Italia le divisioni 'finance' e 'data center' del gruppo". L'Assemblea dovra' esprimersi anche sulla mozione depositata da Giorgia Meloni (Fdi), dove Fi, con Sestino Giacomoni, conferma la propria adesione. In particolare spicca nel testo il riferimento al ricorso allo strumento della Golden power tra quelli necessari per "garantire la stabilita' finanziaria dell'Italia e dei nostri titoli pubblici, evitando attacchi speculativi, e la sicurezza degli asset strategici". Anche in una prima bozza messa a punto dalla maggioranza si parlava di 'golden power'.

E ancora, nel testo Fdi-Fi si sollecitano 'iniziative di competenza, anche normative, per tutelare gli asset strategici nazionali che legano l'infrastruttura finanziaria di Borsa Italia S.p.A alla patrimonializzazione delle imprese, per l'istituzione di un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei fondi, che operi con logiche privatistiche di investimento, al pari di quelle applicate alle societa' di gestione del risparmio private'.

Bof

(RADIOCOR) 13-04-21 20:06:10 (0690)EURO 5 NNNN