Borsa Italiana: 366 aziende entrate in piattaforma Elite nel 2019

Di cui 212 nel nostro Paese. Il totale arriva a 1.400 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 dic - Nel 2019 366 aziende sono entrate a fa parte 'dell'ecosistema internazionale di Elite', la piattaforma del London Stock Exchange nata in Italia nel 2012, di cui 212 solo in Italia. 'Il 2019 si chiude con numeri da record per Elite: 1.400 societa' da 45 Paesi nel mondo, rappresentanti 36 diversi settori e che nel loro complesso impiegano oltre 560mila dipendenti' e un fatturato aggregato di quasi 100 miliardi, ha commentato l'a.d. Luca Peyrano. Le aziende Elite nel nostro Paese hanno cosi' raggiunto quota 840: le regioni piu' rappresentate sono nell'ordine Lombardia, Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia Romagna. Dalla nascita di Elite, ricorda una nota, le operazioni di finanza straordinaria per le aziende coinvolte sono state 1.086 e hanno interessato 386 societa', per un totale di controvalore delle operazioni che supera i 14 miliardi. 'Siamo particolarmente orgogliosi di essere quotidianamente testimoni della forte crescita e del dinamismo delle aziende parte della nostra community - ha aggiunto Peyrano - L'impatto di Elite sulle aziende e' tangibile nel corso della loro permanenza nel programma: +39% di crescita dei ricavi, +32% di crescita dei margini, +36% di crescita dei dipendenti. Nel celebrare questo anno di successi, siamo gia' al lavoro sui tanti nuovi progetti e sulle attivita' che vedranno il network globale di Elite crescere nel 2020'.

