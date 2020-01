Borsa: Ir Top Consulting, nuovo record con 35 quotazioni su Aim Italia in 2019

Per una raccolta di 207 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - 'L'anno 2019 ha segnato un nuovo record per il mercato Aim Italia con 35 nuove quotazioni, di cui 31 Ipo e 4 ammissioni post business combination e con 207 milioni di euro di raccolta che ne fanno il primo hub finanziario europeo per numero di nuove societa' quotate tra i mercati non regolamentati'. Lo dichiara Anna Lambiase, fondatore e Ceo di Ir Top Consulting che ha analizzato il Mercato Aim Italia e le Ipo 2019. 'Il taglio medio delle operazioni su Aim nel 2019 ha raggiunto 6 milioni di euro di raccolta di capitale, con una dimensione di aziende che hanno un fatturato medio pari a 21 milioni di euro', continua Lambiase, spiegando che 'le regioni che hanno contribuito maggiormente ai nuovi collocamenti sono la Lombardia con il 26%, l'Emilia Romagna con il 19% e il Veneto con il 6%'. Per il 2020, Ir Top Consulting 'stima una crescita delle Ipo delle Pmi che potranno ancora beneficiare del Credito di Imposta sui costi di quotazione, con una misura stanziata dal Governo pari a 30 milioni di euro: tecnologia e lifestyle sono i nostri settori in pipeline che ci vedranno advisor finanziario nel percorso di affiancamento alla quotazione delle aziende che ci ha visto supportare il 22% delle quotazioni su Aim Italia nel 2019 con una raccolta di 42 milioni di euro'.

