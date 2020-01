Borsa: Ir Top Consulting, nuovo record con 35 quotazioni su Aim Italia in 2019 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Aim Italia ha evidenziato il maggior numero di collocamenti negli ultimi anni rispetto al mercato principale (Mta). Nel 2019 il mercato azionario delle Pmi conta 35 ammissioni, di cui 31 nuove Ipo e 4 ammissioni post business Combination, superando il dato del 2018 (26 Ipo e 5 ammissioni). I collocamenti si sono concentrati tra giugno, luglio e novembre. Il mercato italiano rappresenta, con 35 ammissioni (6 quelle su Mta) il primo mercato europeo non regolamentato come numero di Ipo in Europa con una quota del 26%, seguito da Svezia (25%) e Francia (8%). Nel dettaglio, le 31 nuove Ipo hanno raccolto 207 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro derivanti da una SPAC (Gear 1). La capitalizzazione totale e' pari a 1,2 miliardi di euro. La raccolta media delle Ipo nel 2019 e' stata pari a 5,9 milioni di euro e il flottante in Ipo e' stato pari al 24%. Nel 2018 la raccolta complessiva si e' attestata a 1,32 miliardi di euro, di cui l'11%, pari a 145 milioni di euro, derivante direttamente da societa'. Le nuove quotate provengono per il 26% dalla Lombardia, il 19% dall'Emilia Romagna e il 6% dal Veneto. Seguono Toscana, Friuli, Lazio, Piemonte, Campania e Liguria ciascuna rispettivamente con 2 Ipo (6%), e infine Marche, Umbria e Sicilia, rispettivamente con una societa' (3%). In termini di raccolta di capitali, Emilia Romagna (31%), Lombardia (16%) e Piemonte (9%) si collocano ai primi posti. Il 65% delle nuove IPO si concentra su 3 settori: Tecnologia (10 aziende, 32%), Industria (5 aziende, 16%) e Finanza (5, 16%), seguono Servizi (3 aziende, 10%), Media (3 aziende, 10%), Healthcare (2 aziende, 6%), Moda e Lusso (2 aziende, 6%), Chimica (1 azienda, 3%). Presentano ricavi medi pari a 21 milioni di euro (al netto Spac e Business Combination). Le operazioni di Ipo sono state principalmente effettuate con l'obiettivo di rafforzare l'attivita' di ricerca e sviluppo, consolidare l'espansione sui mercati internazionali e per incrementare la capacita' produttiva. Nel 2019 il Ftse Aim Italia ha registrato un -6%, contro il +28% del Ftse Mib. Nel complesso il mercato Aim, conta, al 31 dicembre 2019, 132 societa' con un giro d'affari nel 2018 pari a 5,2 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,6 miliardi di euro e una raccolta di capitali in Ipo pari a circa 3,9 miliardi di euro, di cui, in media, il 93% proveniente da nuova emissione di titoli. La raccolta e' pari a 4,6 miliardi di euro includendo le operazioni sul secondario. I settori piu' importanti in termini di numero di societa' sono: Industria (17%), Tecnologia (17%) e Finanza (16%). Le regioni maggiormente presenti su Aim Italia sono: Lombardia (41%), Emilia-Romagna (14%), Lazio (11%) e Veneto (8%). Il mercato Aim conta 48 Pmi innovative. In 10 anni sono approdate 183 societa'.

