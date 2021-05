Borsa Francoforte: -3% Tui, semestre in profondo rosso ma ottimista su turismo estivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Tui in flessione alla Borsa di Francoforte sulla scia del pesante rosso semestrale e nonostante la fiducia mostrata sulla ripresa del turismo nella stagione estiva, dopo il collasso causato dalla pandemia. Il titolo del colosso tedesco, numero uno mondiale del turismo, attorno alle 13 registra una perdita del 3% a 4,82 euro, mentre l'indice Dax e' in progresso dello 0,2%. Tui ha annunciato di avere chiuso la prima meta' (al 31 marzo) dell'esercizio 2020-2021 con una perdita di 1,5 miliardi di euro, in aumento dal rosso di 815 milioni dello stesso periodo del precedente anno, mentre l'Ebit e' negativo per 1,3 miliardi contro -746 milioni lo scorso anno. I ricavi del gruppo, cui fanno capo hotel e resort, compagnie di navigazione e aeree, si sono contratti dell'89% a 716,3 milioni da 6,6 miliardi, per effetto delle 'estese restrizioni ai viaggi nei principali mercati'. Il gruppo si attende, pero', una 'robusta' stagione estiva quest'anno e punta a una capacita' operativa del 75% rispetto all'ante-pandemia (cioe' al 2019), con il portafoglio delle riaperture concentrato su destinazioni quali la Grecia, le Baleari e le Canarie. 'I continui progressi delle campagne vaccinali sui principali mercati e destinazioni del gruppo, assieme ai test e alle misure igieniche dovrebbero permettere un ritorno in sicurezza alle vacanze quest'estate', spiega Tui. Per altro, l'incertezza e le restrizioni ancora in vigore finora hanno frenato la domanda. Il gruppo tedesco, che prima della crisi del coronavirus portava in vacanza 23 milioni di persone ogni anno e aveva in Germania e Gran Bretagna i maggiori mercati come clientela, finora ha ricevuto 2,6 milioni di prenotazioni per l'estate, quasi il 70% in meno rispetto al 2019. Tui comunque si e' mostrato fiducioso, precisando che dall'inizio di aprile le prenotazioni sono raddoppiate e che nelle prossime settimane varie destinazioni turistiche dovrebbero riaprire i battenti.

'Siamo all'inizio della ripartenza. L'attesa si tocca con mano. Sono opportunita' per il turismo e per Tui', ha commentato il ceo Fritz Joussen, citato in un comunicato. Da quando e' scoppiata la pandemia, Tui e' riuscita a sopravvivere grazie alle sovvenzioni del Governo tedesco, per un totale di 4,3 miliardi di euro. Il terzo pacchetto, per 1,8 miliardi, e' andato in porto nel semestre. In aprile Tui ha raccolto 400 milioni di euro tramite un bond convertibile e questo gli permette di avere una liquidita' disponibile per 1,7 miliardi. Nel 2020, il gruppo ha accusato una perdita record di 3,1 miliardi di euro e ha avviato un piano di ristrutturazione con la soppressione di 8.000 posti di lavoro nel mondo.

