Borsa Francoforte: -14% Prosiebensat, stime in calo per 2023 e taglio alle cedole

Giu' Mfe a Milano con dividendi piu' magri in arrivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Le stime sul 2023 di una contrazione di margini e utili e una revisione della politica dei dividendi fanno precipitare le azioni Prosiebensat alla Borsa di Francoforte: le quotazioni del gruppo televisivo scendono del 14% e a Piazza Affari i titoli MediaForEurope sono in calo (-2,5% le azioni A e -3,2% le B) visti i minori introiti che arriveranno al gruppo italiano, primo azionista di Prosieben. Dopo aver rinviato per due mesi l'approvazione dei conti, a causa di un necessario aggiustamento del business model di alcune attivita' di e-commerce, il gruppo tedesco ha annunciato di aver realizzato risultati 2022 in linea con le previsioni: i ricavi sono scesi del 7,4% a 4,16 miliardi di euro a causa della maggiore cautela dei consumatori e della conseguente frenata del mercato pubblicitario che si e' fatta sentire soprattutto nel quarto trimestre; l'ebitda rettificato e' sceso del 19,4% a 678 milioni e l'utile netto rettificato e' sceso del 17,4% a 301 milioni. Sulla base di questi risultati il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro per azione, nettamente ridotto rispetto agli 0,80 euro dell'anno precedente e inoltre ha rivisto la politica dei dividendi futura indicando un payout tra il 25% e il 50% dell'utile netto adjusted. La policy degli ultimi cinque anni e' stata quella di distribuire circa il 50% dell'utile rettificato.

Per quanto riguarda il 2023 inoltre il management stima i ricavi a 4,1 miliardi (4,02 mld la cifra di confronto del 2022 aggiustata per i cambi e le variazioni di portafoglio), con un possibile scostamento di 150 milioni in alto e in basso, e un ebitda rettificato di circa 600 milioni, con un range di scostamento di 50 milioni. L'utile netto rettificato e' atteso inferiore ai 301 milioni di quest'anno.

