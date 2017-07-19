Borsa: Comar, le partecipazioni del Mef valgono 97,8 mld a inizio anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 gen - Le partecipazioni del ministero dell'Economia nelle societa' quotate valgono, all'inizio di quest'anno, 97,8 miliardi secondo il calcolo dell'Osservatorio finanziario Comar. Le partecipate dello Stato hanno beneficiato, come le altre quotate, dalla crescita dei corsi registrata lo scorso anno da Borsa Italiana. All'inizio di quest'anno la capitalizzazione delle 14 societa' partecipate dal Mef e' di 307,1 miliardi (pari al 29% circa del listino milanese) con un forte incremento rispetto al gennaio 2025 di 85,7 miliardi. La partecipazione in Enel (23,6% del capitale) vale 21,2 miliardi, quella in Poste (64,3%) 18 miliardi e quella in Eni (31,8%) 16,1 miliardi per fermarsi alle tre maggiori in una lista che comprende anche StMicroelectronics, Leonardo, Snam, Terna, Fincantieri, Italgas, Saipem, Mps, Enav, Raiway e Trevi Fin.ind.

