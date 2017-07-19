Borsa Atene: Ceo Euronext preme per fusione, "voto fiducia per economia greca"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ott - Stephane Boujnah, l'amministratore delegato di Euronext, l'infrastruttura di mercato paneuropea che controlla, tra le altre le Borse di Milano, Parigi e Amsterdam, e' volato ad Atene per perorare la causa dell'offerta di acquisizione lanciata da Euronext per Athex, la Borsa di Atene. La fusione e' "un voto di fiducia nell'economia greca", che si e' ormai lasciata alle spalle la crisi del 2010-2018, ha detto Boujnah. Euronext ha lanciato a ottobre un'offerta pubblica di scambio per l'acquisizione della Borsa di Atene, che dovrebbe concludersi il 17 novembre. Il Ceo di Euronext, che ha incontrato gli azionisti greci, ha sottolineato che l'operazione sarebbe "un'opportunita' per migliorare la liquidita', integrarsi in un mercato piu' ampio e ottenere visibilita''. Secondo Boujnah, proprio livelli di liquidita' non particolarmente elevati sono il motivo per cui varie societa' scelgono di quotarsi altrove: "Perche' le compagnie di trasporto marittimo sono quotate a Oslo e ad Atene? Perche' ad Atene non c'e' abbastanza liquidita'. Bisogna farle tornare', ha detto, spiegando che un altro vantaggio sarebbero i "significativi investimenti" che Euronext farebbe su nuove tecnologie e sicurezza informatica. Infatti, ha detto, se l'offerta venisse accettata, in Grecia sarebbe istituito un centro di supporto tecnologico e "sarebbero creati posti di lavoro a livello locale, i talenti che durante la crisi sono andati all'estero potrebbero essere incentivati a tornare", come e' susccesso in Portogallo, dove un centro simile "ha permesso di assumere 500 persone".

