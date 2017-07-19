Borsa: assegnati gli Oscar di Bilancio, premiate tra le altre Eni e A2a
Tre premi speciali a Birra Peroni, Snam ed Enav (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Eni, Feralpi Siderurgica, A2a, Cadf, Way2Global, Luiss Guido Carli e Fondazione dell'Ospedale pediatrico Anna Meyer sono i vincitori - nelle diverse categorie - della 61 edizione dell'Oscar di Bilancio, prestigioso premio dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Universita' Bocconi e Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. A loro si aggiungono Birra Peroni, Snam ed Enav che si sono aggiudicati i tre premi speciali, conferiti durante la cerimonia organizzata a Milano, come da tradizione a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, un evento promosso con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; technical supporter Deloitte e media partner Il Sole 24 Ore, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Rassegna Business e Telpress Italia. 'L'Oscar di Bilancio conferma anche quest'anno che la qualita' della rendicontazione non e' un mero adempimento, ma un vero patto di fiducia con gli stakeholder' - ha dichiarato Filippo Nani, presidente Ferpi.
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A2a
|2,284
|+0,04
|17.35.00
|2,275
|2,309
|2,281
|Enav
|4,61
|+0,70
|17.35.20
|4,576
|4,632
|4,598
|Snam
|5,596
|-0,53
|17.35.15
|5,588
|5,664
|5,624
|Eni
|16,108
|+0,25
|17.38.08
|16,018
|16,196
|16,018
