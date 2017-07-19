Borsa: assegnati gli Oscar di Bilancio, premiate tra le altre Eni e A2a

Tre premi speciali a Birra Peroni, Snam ed Enav (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Eni, Feralpi Siderurgica, A2a, Cadf, Way2Global, Luiss Guido Carli e Fondazione dell'Ospedale pediatrico Anna Meyer sono i vincitori - nelle diverse categorie - della 61 edizione dell'Oscar di Bilancio, prestigioso premio dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Universita' Bocconi e Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. A loro si aggiungono Birra Peroni, Snam ed Enav che si sono aggiudicati i tre premi speciali, conferiti durante la cerimonia organizzata a Milano, come da tradizione a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, un evento promosso con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; technical supporter Deloitte e media partner Il Sole 24 Ore, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Rassegna Business e Telpress Italia. 'L'Oscar di Bilancio conferma anche quest'anno che la qualita' della rendicontazione non e' un mero adempimento, ma un vero patto di fiducia con gli stakeholder' - ha dichiarato Filippo Nani, presidente Ferpi.

Com-Chi

