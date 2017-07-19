Dati
            Notizie Radiocor

            Borsa: assegnati gli Oscar di Bilancio, premiate tra le altre Eni e A2a

            Tre premi speciali a Birra Peroni, Snam ed Enav (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Eni, Feralpi Siderurgica, A2a, Cadf, Way2Global, Luiss Guido Carli e Fondazione dell'Ospedale pediatrico Anna Meyer sono i vincitori - nelle diverse categorie - della 61 edizione dell'Oscar di Bilancio, prestigioso premio dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Universita' Bocconi e Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. A loro si aggiungono Birra Peroni, Snam ed Enav che si sono aggiudicati i tre premi speciali, conferiti durante la cerimonia organizzata a Milano, come da tradizione a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, un evento promosso con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; technical supporter Deloitte e media partner Il Sole 24 Ore, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, Rassegna Business e Telpress Italia. 'L'Oscar di Bilancio conferma anche quest'anno che la qualita' della rendicontazione non e' un mero adempimento, ma un vero patto di fiducia con gli stakeholder' - ha dichiarato Filippo Nani, presidente Ferpi.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,284 +0,04 17.35.00 2,275 2,309 2,281
            Enav 4,61 +0,70 17.35.20 4,576 4,632 4,598
            Snam 5,596 -0,53 17.35.15 5,588 5,664 5,624
            Eni 16,108 +0,25 17.38.08 16,018 16,196 16,018


