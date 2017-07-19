Borsa: al via in Nigeria la maggiore Ipo africana di Dangote Refinery

La piu' grande raffineria d'Africa da 700mila barili/giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - Ipo storica in Nigeria per la raffineria Dangote, di proprieta' dell'uomo piu' ricco dell'Africa, Aliko Dangote. La raffineria, che con una capacita' di 700mila barili al giorno e' considerata la piu' grande d'Africa, da qualche mese ha iniziato a esportare e punta nel giro di 2 anni a raddoppiare la sua capacita' produttiva per arrivare a 1,4 milioni di barili al giorno entro il 2028, rendendola cosi' la piu' grande al mondo, superando la raffineria indiana di Jamnagar. 'Oggi e' una giornata storica', ha dichiarato questa mattina Aliko Dangote dalla sede della Borsa nigeriana a Lagos, la capitale economica del Paese, poco prima dell'ingresso ufficiale della raffineria in Borsa. 'Oggi non si tratta semplicemente della quotazione in borsa di un'azienda. Si tratta della quotazione di una nuova opportunita' per la Nigeria, per l'Africa e per la razza nera', ha aggiunto. Gli investitori potranno acquistare un minimo di 10 azioni al prezzo di 525 naira; l'operazione potrebbe consentire di raccogliere fino a 2.150 miliardi di naira (1,4 miliardi di euro) per 4,1 miliardi di azioni. Dangote ritiene che l'operazione, che si concludera' il 13 ottobre con i primi scambi previsti entro novembre, rappresentera' la piu' importante quotazione in borsa nella storia dell'Africa. Secondo l'imprenditore, l'obiettivo e' offrire ai nigeriani e ai cittadini africani comuni la possibilita' di detenere una quota di quello che si prospetta come il piu' grande progetto industriale del continente.

Red-Fla-.

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