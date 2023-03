Borgosesia: Isa acquista da Dama la quota del 19,7% per 8,3 mln

Oltre ad un earn-out (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 mar - Dama ha raggiunto con l'Istituto atesino di sviluppo - Isa - un accordo per la vendita di tutte le azioni detenute in Borgosesia e pari al 19,685% del relativo capitale.

L'operazione prevede un corrispettivo fisso di 8,3 mln di euro circa (pari a 0,88 euro per azione) oltre ad un earn-out che sara' determinato, anche sulla base dell'andamento delle quotazioni, allo scadere del terzo anno successivo al primo rinnovo del cda. Nell'ambito dell'accordo, Isa - holding da oltre 90 anni operativa in Trentino-Alto Adige e nelle regioni limitrofe, focalizzata sull'acquisto di partecipazioni con un'ottica di lungo periodo - ha tra l'altro assunto l'impegno di assicurare a Mauro Girardi, presidente e ad di Borgosesia, compiti e funzioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali - con focus in particolare sull'area alternative, strategie e nuovi business - e cio' almeno sino alla scadenza dell'accordo con Isa.



