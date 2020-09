Borgosesia: finanziamento da 4mln con Illimity, in garanzia asset per 30mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Borgosesia ha ottenuto un nuovo finanziamento da 4 milioni da Illimity Bank. L'operazione, che rientra nel segmento senior financing, si aggiunge a quella da 5 milioni 'gia' finalizzato in passato' e 'ha come sottostante crediti corporate garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo complessivo di circa 30 milioni, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti, spiega una nota, 'e' rappresentato da asset di tipo residenziale, situati prevalentemente in Lombardia'. Per Borgosesia 'si tratta di una operazione particolarmente strategica', che consente alla societa' di proseguire 'il suo percorso di crescita nell'ambito degli investimenti in asset non performing con sottostante progetti immobiliari in aree residenziali e turistiche'. 'Siamo molto soddisfatti dell'operazione, che non soltanto consolida il rapporto con un partner di rilievo come Illimity ma che dimostra anche come, nonostante la complessita' del mercato data dal momento storico che il Paese e l'economia in generale vivono, il nostro gruppo sia in grado di portare avanti con determinazione i progetti in pipeline - ha commentato Mauro Girardi, presidente di Borgosesia - Siamo certi che l'aver finalizzato una nuova operazione sia di auspicio per proseguire nella collaborazione avviata grazie alla messa a sistema delle reciproche specializzazioni'.

