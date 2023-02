Bond Venetocentro: nel 2022 raccolti 61 mln per progetti di 9 imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Ha raggiunto i 61 milioni di euro la raccolta complessiva di minibond nel 2022 per favorire i progetti di crescita delle 9 societa' venete e friulane che, in meno di nove mesi dal lancio, hanno finalizzato con successo le emissioni nell'ambito del programma Bond Venetocentro promosso da Confindustria Veneto Est. Di questi, 46 milioni di minibond sono confluiti nel portafoglio cartolarizzato, altri 15 milioni sono stati sottoscritti direttamente dagli investitori. E' questo il bilancio 2022 del primo Bond di sistema territoriale (Nord Est) promosso in Italia da un'associazione industriale, in collaborazione con Banca Finint ed Elite, l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 che aiuta le Pmi a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Banca Finint, in qualita' di arranger, ha strutturato e collocato tutte le operazioni mentre Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto in quote paritetiche i minibond confluiti nel portafoglio cartolarizzato, con l'obiettivo di sostenere i piani di investimento e crescita delle 9 societa' in Italia e all'estero. Il programma beneficia della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti. "Oltre 500 milioni di ricavi e 2.500 addetti diretti. Sono i numeri di economia reale che stanno dietro le 9 aziende emittenti, diversificate per settori - dichiara Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est -.

Siamo orgogliosi del successo del primo bond di sistema del Nord Est, che con quasi meta' della raccolta totale del Basket Bond Italia, testimonia che quest'area e' pronta e la vitalita' delle nostre imprese, la determinazione a crescere e innovarsi, pur in un contesto di grandi difficolta'. "Siamo determinati a rafforzare l'impegno in questa direzione - aggiunge Destro - anche valutando nuovi bond di sistema se ci saranno le condizioni. L'obiettivo e' allargare sempre piu' la platea di Pmi che accedono a strumenti evoluti, per rafforzarsi ed accrescere la visibilita' nei confronti del mercato. E avvicinare maggiormente gli investitori istituzionali all'economia reale e alle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio".

