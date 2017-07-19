BNP Paribas: Cina, la deflazione persistente frena l'ampliamento del mercato - PAROLA AL MERCATO

di Ecaterina Bigos* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - In dicembre l'inflazione in Cina ha accelerato al ritmo piu' rapido degli ultimi quasi tre anni, trainata principalmente dall'aumento dei prezzi alimentari. Tuttavia, questo movimento al rialzo maschera pressioni deflazionistiche piu' profonde che interessano l'economia nel suo complesso, in particolare il settore industriale.

Il deflatore del PIL del Paese rimane infatti ampiamente in territorio negativo, in calo per il terzo anno consecutivo - segnando la sequenza piu' lunga di flessioni generalizzate dei prezzi dall'inizio della fine degli anni Settanta. Per gli investitori azionari, il deflatore del PIL rappresenta un importante banco di prova della performance aziendale, del potenziale di crescita degli utili e delle condizioni complessive di mercato.

Nonostante alcuni segnali inflazionistici, la Cina continua a confrontarsi con forze deflazionistiche persistenti.

Penalizzata da una crisi del settore immobiliare e da consumi deboli, l'economia fatica a uscire dalla deflazione che si protrae dalla fine della pandemia. La sovrapproduzione in alcuni comparti ha generato un eccesso di offerta, costringendo molte aziende a ridurre i prezzi per restare competitive.

I mercati azionari divergono dalle tendenze macroeconomiche Nel corso della recente Central Economic Work Conference, i vertici politici cinesi hanno confermato l'impegno nella campagna anti-involution, mirata a ridurre le guerre di prezzo che hanno compresso i margini in settori come veicoli elettrici e food delivery. Tuttavia, i risultati restano limitati, poiche' il timore di ricadute occupazionali e di un rallentamento della crescita ha frenato interventi di policy piu' incisivi.

Nonostante il contesto macro sfavorevole, nel 2025 i mercati azionari cinesi hanno registrato rendimenti a doppia cifra, sostenuti dalla forte performance dell'IT sostenuto da intelligenza artificiale, biotecnologia e dai comparti favoriti dalle iniziative anti-involution. Il miglioramento della liquidita' ha inoltre favorito il re-rating azionario, con un ritorno dei risparmi verso l'equity, attratti da rendimenti da dividendo piu' competitivi rispetto ai depositi, in un contesto di rendimenti obbligazionari in calo, maggiore volatilita' e persistente debolezza del settore immobiliare.

Guardando al 2026, la debole fiducia del settore privato, il sentiment dei consumatori contenuto e gli squilibri tra domanda e offerta continueranno a pesare su reflazione e crescita degli utili. Il rilancio della domanda interna resta cruciale ma richiedera' tempo; nel frattempo, la politica economica rimane orientata a una crescita trainata da investimenti e commercio, con enfasi sullo sviluppo del sistema industriale e autosufficienza tecnologica. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero privilegiare le aree supportate da queste direttrici di policy e dall'innovazione tecnologica.

Per ora, tutto ruota attorno alle infrastrutture per l'IA I mercati azionari globali hanno avviato il 2026 con un tono positivo, proseguendo il trend rialzista del 2025, alimentato soprattutto dal crescente slancio nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le aspettative di mercato indicano che la spesa legata all'IA superera' i livelli del 2025, man mano che un numero crescente di aziende adottera' queste tecnologie. Alcune stime prevedono che gli hyperscaler - cioe' i grandi operatori di cloud e data center - investiranno circa 600 miliardi di USD nel 2026, rispetto ai circa 470 miliardi di USD del 2025.

*Cio Asia ex-Japan AXA IM Core, BNPP AM.

