Bnl: arriva a Milano il roadshow 2024 su Transizione 5.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 nov - Arriva a Milano il 'tour' di Bnl Bnp Paribas che, nel corso di quest'anno, ha gia' messo insieme, in precedenti tappe, istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e sociale, accademici, clienti e banker, confrontandosi su economia, innovazione, sostenibilita'. Con il convegno dal titolo 'Transizione 5.0., investimenti, innovazione e capitale umano', e' stata un'occasione per i vertici della banca di ribadire la presenza sul territorio e la capacita' di accompagnare i clienti attuali e potenziali nelle transizioni del nostro tempo. Sono quattro le citta' coinvolte finora: oggi Milano e prima Bologna, Padova e Napoli; oltre 700 gli ospiti e 20 i relatori intervenuti. Si riprendera' il prossimo anno. Nel dettaglio, spiega una nota, sull'asse Milano-Torino-Genova, il Pil pro-capite e' superiore al dato nazionale: 33mila Italia contro i 44mila euro in Lombardia e i circa 35 rispettivamente di Piemonte e Liguria; la produttivita' del lavoro supera gli 80mila euro in Lombardia e circa i 70mila in Piemonte e Liguria (dato nazionale e' a 68mila); il Pil totale e' di 650 miliardi di euro, 33% del Pil nazionale (oltre 440 originati in Lombardia). Il peso dell'industria e' circa 3 punti percentuali superiori al dato Italia (21,1%) con il Piemonte che si avvicina al 25%. Forte apertura al commercio internazionale, con le esportazioni che raggiungono il 38% del totale Italia, prevalentemente attraverso macchinari, metalli, mezzi di trasporto e chimica.

