Bmw: crolla utile netto III trim (-83,8%) su anno, confermata guidance

Confermata guidance rivista a settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 nov - Il colosso automobilistico tedesco Bmw ha riportato un utile netto per il terzo trimestre in decisa frenata, appesantito dalle vendite, in particolare in Cina, e dal richiamo di componenti difettosi che hanno ritardato le consegne. Tra luglio e settembre ha registrato un utile netto di 476 milioni di euro, in calo dell'83,8% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato il produttore in un comunicato stampa, "in un contesto di crisi del settore automobilistico europeo". Bmw ha registrato anche un forte calo della redditivita' della sua unita' automobilistica principale, colpita dai costi di un richiamo e dalla debolezza della domanda in Cina, anche se ha previsto "un aumento degli utili nel quarto trimestre".

L'azienda ha dichiarato che i risultati del terzo trimestre sono stati segnati da sfide straordinarie, derivanti principalmente da misure tecniche per risolvere un problema al sistema frenante e da una domanda debole in Cina, il piu' grande mercato automobilistico del mondo. Tuttavia, Bmw ha dichiarato di aspettarsi un aumento delle consegne e una significativa riduzione delle scorte nel quarto trimestre.

Il gruppo "ha confermato la guidance per l'intero anno" che aveva abbassato a settembre per tenere conto dei costi di richiamo e della debolezza della domanda cinese.

red-vmg

