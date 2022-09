Bluenergy: Intesa Sanpaolo e Sace, 35 milioni per stoccaggio gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Intesa Sanpaolo, grazie alla Garanzia SupportItalia di Sace, ha finalizzato un'operazione di 35 milioni in favore di Bluenergy, societa' di multiservizi energetici, per finanziare lo stoccaggio del gas al fine di garantire la continuita' energetica a famiglie e Pmi del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un finanziamento per l'acquisto di gas per lo stoccaggio presso depositi al fine di avere la possibilita' di supportare le esigenze di consumo del territorio. 'In un quadro caratterizzato dall'incertezza di continuita' di erogazione della materia prima, abbiamo sentito il dovere e l'urgenza di proteggere i nostri clienti dalla crisi energetica", ha dichiarato Alberta Gervasio amministratore delegato di Bluenergy Group. "Portare gas e luce nelle case e nelle piccole e medie imprese dei nostri clienti e' il nostro lavoro e ogni giorno operiamo affinche' questo avvenga. Continueremo a sostenere l'uso consapevole delle risorse, anche grazie al know-how acquisito negli anni nel mondo dell'efficientamento energetico', ha aggiunto.

bab

(RADIOCOR) 22-09-22 11:15:03 (0254)ENE 5 NNNN