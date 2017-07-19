Blu Banca (Popolare Lazio): patteggia davanti a Gip Roma su ipotesi riciclaggio

Per la chiusura della vicenda giudiziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - Il Gip del Tribunale di Roma ha accolto un'istanza di patteggiamento di Blu Banca, gruppo Popolare del Lazio, nell'ambito di un procedimento che conteneva contestazioni per il reato di riciclaggio. Lo scrive una nota della capogruppo, la Popolare del Lazio, firmata dalla presidente Sabrina Morelli. La nota della banca aggiunge che "le posizioni delle figure apicali del gruppo inizialmente interessate dall'indagine sono state archiviate".

"La definizione del procedimento" - si legge - e' stata proposta da Blu Banca "al fine di pervenire a una rapida conclusione della vicenda giudiziaria, nell'interesse della stabilita' e della continuita' operativa dell'istituto, anche alla luce delle risultanze emerse con riferimento alle persone fisiche coinvolte". Il Giudice ha tenuto conto, tra l'altro, delle iniziative nel frattempo adottate dalla Banca per il rafforzamento dei presidi di controllo interno e dei sistemi di prevenzione dei rischi.In esecuzione dell'accordo intervenuto, la Banca definisce il procedimento con l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 30.900, oltre a una confisca determinata in via equitativa, con conseguente chiusura della vicenda giudiziaria.

com-Ggz

