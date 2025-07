Bitcoin: oltre i 122mila $, cresce l'ottimismo con la "Crypto Week"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 lug - Non mostra segni di cedimento l'entusiasmo degli investitori per il Bitcoin, che ha superato per la prima volta i 120.000 dollari, spingendosi oltre i 122.000 dollari, mentre la Camera degli Stati Uniti si prepara a esaminare le principali normative del settore durante la cosiddetta "Crypto Week".

Dopo l'impennata dovuta all'elezione di Donald Trump per un secondo mandato presidenziale negli Stati Uniti, bitcoin si era stabilizzato intorno ai 100.000 dollari. La preoccupazione per le politiche politiche ed economiche di Trump aveva contribuito a moderare l'ottimismo sul programma pro-cripto della sua amministrazione. Ora che altri asset, come le azioni statunitensi, sono tornati ai massimi storici, anche il bitcoin ha ripreso la sua corsa al rialzo. I progressi su una legge cruciale in ambito crypto stanno alimentando il rally. La Camera discutera' e probabilmente votera' questa settimana il Clarity Act, l'Anti-Cbdc Surveillance State Act e il pacchetto sulle stablecoin Genius. La prospettiva di un quadro normativo statunitense chiaro, insieme alla costante avanzata del bitcoin di fronte alla caotica politica commerciale di Trump, ha rafforzato la fiducia in questa classe di asset tra gli investitori istituzionali. "Questo cambiamento segnala una prospettiva matura su bitcoin: non solo un asset speculativo, ma una copertura macroeconomica e una riserva di valore strutturalmente scarsa", ha affermato George Mandres, senior trader di XBTO Trading LLC, secondo quanto riportato da Bloomberg. Il bitcoin e' ora in rialzo di circa il 30% su base annua, dopo essere piu' che raddoppiato nel 2024.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 14-07-25 16:10:21 (0459) 5 NNNN