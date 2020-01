Biotech: J.Lamarck, contesto favorevole per il settore nel 2020 -PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Le immunoterapie oncologiche stanno mostrando esiti sorprendenti e contano piu' di 500 studi oggi in corso. La ricerca sta attirando miliardi di dollari e sara' sempre piu' efficace espandendosi oltre l'oncologia. Queste terapie potrebbero passare da poco meno di 1 miliardo di dollari di fatturato lo scorso anno (attualmente sono solo due al mondo quelle approvate, di Novartis e Gilead Sciences) a oltre 10 miliardi nel 2024. Negli ultimi anni si sono registrati rapidi progressi nelle malattie del sistema nervoso centrale e nei disturbi mentali come Alzheimer, schizofrenia, demenza, epilessia, depressione o morbo di Parkinson. Il trattamento contro l'Alzheimer di Biogen e' ora pronto per l'approvazione della FDA. Ormai da diversi anni poi, i progressi della scienza e le scadenze brevettuali dei farmaci piu' venduti obbligano le Big Pharma a investire nelle terapie di prossima generazione. Dopo le numerose operazioni di M&A viste nel 2019, con i big deal dell'acquisizione di Celgene da parte Bristol-Myers Squibb per 74 miliardi di dollari e la fusione di Allergan con Abbvie per 63 miliardi, il trend di acquisizioni dovrebbe permanere anche nel 2020 e i successi nelle sperimentazioni attireranno l'attenzione dei potenziali acquirenti. L'oncologia rimane una delle aree preferite per acquisizioni e partnership ma c'e' un forte interesse anche per altri comparti tra cui le malattie rare, la terapia genica, l'RNA, l'oftalmologia e la neurologia.

