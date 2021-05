BioNTech: boom fatturato e utile (1,1 mld) in primo trimestre grazie a vaccino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - BioNTech ha registrato guadagni e ricavi piu' elevati per il primo trimestre, attribuiti alla fornitura mondiale del vaccino contro il coronavirus. La societa' farmaceutica tedesca ha registrato un utile di 1,13 miliardi (1,37 miliardi di dollari) nel trimestre, o 4,39 euro per azione, rispetto a una perdita netta di 53,4 milioni nello stesso periodo nel 2020. Il fatturato e' stato di 2,05 miliardi, in aumento rispetto ai 27,7 milioni del 2020; i ricavi commerciali includono le vendite di Pfizer, con cui la societa' sta commercializzando il vaccino. BioNTech aggiunge che, a partire da giovedi', con Pfizer ha spedito circa 450 milioni di dosi del vaccino in paesi di tutto il mondo. In prospettiva, la societa' prevede che le entrate del vaccino Covid-19 raggiungeranno circa 12,4 miliardi alla consegna dei contratti di fornitura per circa 1,8 miliardi di dosi.

BioNTech prevede che la capacita' di produzione del vaccino raggiungera' i 3 miliardi di dosi entro la fine del 2021 e superera' i 3 miliardi di dosi nel 2022.

