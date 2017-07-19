Binance: volume cryptovalute retail cresciuto del 125% nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - Nel 2025 su Binance, uno dei maggiori exhange di criptovalute al mondo per volumi di scambio e numero di utenti, il volume guidato dal retail globale e' cresciuto del 125%, confermando il ruolo centrale degli utenti individuali. Lo comunica Binance a consuntivo dell'annata 2025 in un comunicato in cui si sottolinea che, parallelamente, "l'adozione istituzionale ha registrato un'accelerazione significativa: il volume di trading istituzionale e' aumentato del 21% anno su anno".

Binance oggi conta 300 milioni di utenti nel mondo, prosegue la nota, pari a circa 1 persona su 27 a livello globale.

