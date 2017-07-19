B.Ifis: lancia "Valore Venezia", programma di finanziamento dedicato alle Pmi venete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Banca Ifis annuncia la creazione di un nuovo strumento finanziario "dedicato al supporto e alla crescita del tessuto produttivo locale". Secondo quanto indicato in un comunicato, la banca ha dato vita a 'Valore Venezia', un programma di finanziamento della durata massima di 8 anni a condizioni agevolate dedicato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Veneto attive nei settori dell'economia della Bellezza. Il finanziamento e' destinato alle 5.700 imprese venete attive nelle filiere dell'economia della Bellezza, che generano 90 miliardi di euro di fatturato e impiegano 275 mila lavoratori. "Valore Venezia nasce dal connubio tra il nostro essere una Banca specializzata nel sostegno alle Pmi e le nostre radici saldamente radicate nel territorio del Veneto - spiega Raffaele Zingone, Condirettore Generale di Banca Ifis -. In un contesto che rischia di penalizzare l'eccellenza del Made in Italy, crediamo sia fondamentale rimanere al fianco delle molte piccole e medie imprese del territorio che oggi faticano a sostenere quegli investimenti per lo sviluppo necessari a vincere le sfide del mercato. Con Valore Venezia vogliamo mettere a disposizione credito e competenze per sostenere la crescita, attrarre nuove risorse sul territorio e accompagnare le imprese in un percorso di evoluzione che tenga insieme economia, cultura e identita'. Siamo profondamente convinti che sia fondamentale sostenere quelle realta' artigiane che rappresentano il cuore produttivo e identitario del Veneto, nonche' un presidio fondamentale del Made in Italy".

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(RADIOCOR) 24-07-26 16:15:00 (0497) 5 NNNN