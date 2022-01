Bici: accordo tra Wilier e Miche, nasce grande gruppo del Made in Italy

Il nuovo polo veneto arrivera' a 80 milioni di fatturato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 gen - Wilier Triestina e F.a.c di Michelin (conosciuta ai piu' come Miche, il suo brand di ruote e componenti), hanno raggiunto un accordo "per dare vita a un nuovo gruppo industriale guidato da Wilier Triestina proiettato a diventare polo d'eccellenza della bike industry italiana e in particolare del Veneto". E' quanto riferisce una nota che sottolinea come i due brand italiani condivideranno "risorse, strumenti, sapere ed esperienza, pur mantenendo indipendenza operativa, gestionale e di marchio".

Andrea Gastaldello, presidente del gruppo Wilier Triestina ha sottolineato: 'E' con piacere che annunciamo la nascita di questo nuovo gruppo. In un mondo sempre piu' globale e' corretto che aziende di medie dimensioni come le nostre uniscano le proprie forze per raggiungere obiettivi di crescita e servizio che diventano ogni giorno piu' stimolanti. Le due societa' cercheranno sinergie industriali e commerciali, ma manterranno indipendenza gestionale, e l'attuale proprietario di Miche continuera' nel suo ruolo di amministratore delegato della societa'. Questo e' ovviamente un primo passo che portera' il gruppo a un fatturato aggregato di circa 80 milioni di euro e non sono da escludere per il futuro nuove acquisizioni di realta' industriali che condividano con noi valori e obiettivi.' Nel raggiungimento di questo accordo Wilier Triestina e' stata assistita da Inside Partners e dallo studio legale Baker & McKenzie. Fac di Michelin da Itinera Rational Advisory, Studio Vignolo e dallo studio legale Fivelex.

